Китай примет необходимые меры по защите компаний-экспортеров стали и алюминия в США

Правительство КНР примет все необходимые меры по защите компаний - экспортеров стали и алюминия, если США введут антидемпинговые пошлины в отношении китайских производителей. Об этом в субботу заявил руководитель управления департамента торговой защиты и расследований министерства коммерции КНР Ван Хэцзюнь. Его слова приводит информационный портал Sina, передает ТАСС.

"Если американская сторона все-таки примет решение, наносящее ущерб интересам китайских компаний - экспортеров стали и алюминия и непосредственно интересам Китая, то КНР обязательно прибегнет ко всем необходимым мерам для защиты своих законных прав", - заявил чиновник.

По его словам, эти ограничительные меры направлены в первую очередь на защиту американских компаний и не имеют ничего общего с декларируемыми заявлениями о национальной безопасности США. "Понятие национальной безопасности достаточно широко, здесь очень широкий простор для злоупотреблений, - отметил Ван Хэцзюнь. - Если все страны последуют примеру США, то это нанесет серьезный удар по системе мировой торговли".

Он отметил, что выводы, сделанные в ходе расследования министерством торговли США в отношении импорта товаров из КНР, безосновательны. "В нем [в расследовании] не приводится никаких фактов", - подчеркнул руководитель управления.

Во вторник президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме с членами Конгресса, посвященной торговым вопросам, заявил, что Соединенные Штаты могут ввести торговые ограничения, в частности антидемпинговые пошлины, в отношении экспортирующих в США сталь и алюминий государств, среди которых в том числе Россия и Китай.

В апреле 2017 года на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли минторг США начал расследование, основной целью которого является установление фактов демпинга со стороны компаний, экспортирующих на американский рынок сталь и алюминий. 232-я статья позволяет президенту страны вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности.

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