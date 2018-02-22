У берегов Китая столкнулись пассажирское и грузовое суда

22 февраля 2018 10:56 (UTC+04:00)

Два человека пропали без вести в результате столкновения у берегов китайской южной провинции Гуандун грузового и пассажирского судов, во время инцидента на борту последнего находилось около тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Столкновение произошло в ночь на четверг около 01.00 по местному времени, когда грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей.

В результате столкновения пять человек с грузового судна упали в воду, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести. Пассажирское судно было отбуксировано в порт, никто на его борту не пострадал. Грузовое судно затонуло.

Поисково-спасательная операция продолжается, полиция открыла расследование для выяснения причины столкновения.

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