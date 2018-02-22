Навигация в проливе Цюнчжоу восстановлена, более 10 тыс. автомобилей ждут переправы (ФОТО)

БАКУ Trend/ - Метеорологическое управление, Управление транспорта и Управление по морским делам города Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай), а также Управление по морским делам города Чжаньцзян (провинция Гуандун, Южный Китай) накануне вечером опубликовали совместное сообщение, что туман над проливом Цюнчжоу продолжает рассеиваться, видимость в районе фарватера паромной переправы превышает 1000 метров, навигация осуществляется в штатном режиме.

21 февраля с 8:00 до 19:00 из трех портов Хайкоу вышли 70 судов, которыми были переправлены 11610 автомобилей и 51750 пассажиров. По состоянию на 19:00, на дорогах, ведущих к трем портам Хайкоу, в заторах застряли 7648 автомобилей, в портах ожидали переправы еще 2914 автомобилей.

Провинция Хайнань ввела в действие план экстренного реагирования первого уровня и прилагает все силы, чтобы устранить автомобильные заторы.

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