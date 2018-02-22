Чисянсы в одной из дунских деревень в честь Нового года по лунному календарю (ФОТО)

22 февраля 2018 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Жители Гаопин-Дунской деревни поселка Лэли уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу (Юго-Западный Китай) накануне пригласили соплеменников народности дун из нескольких близлежащих деревень принять участие в новогоднем чисянсы.

Чисянсы - это обычай обмена визитами между жителями разных деревень во время праздников и паузы в сельхозработах. Такое общение помогает расширять социальные связи и укреплять дружбу.

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