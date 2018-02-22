Китай будет расследовать возможное нарушение резолюций ООН по КНДР

22 февраля 2018 12:24 (UTC+04:00)

Китай намерен провести тщательное расследование по возможному нарушению резолюций СБ ООН по КНДР в Восточно-Китайском море, о котором ранее сообщило внешнеполитическое ведомство Японии, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

МИД Японии сообщил в среду, что страна передала в Совет Безопасности ООН данные о подозрительных действиях северокорейского танкера "Ю Чжон 2" (Yu Jong-2) и неопознанного судна в Восточно-Китайском море в нарушении санкций СБ ООН против КНДР. Действия танкеров были зафиксированы днем 16 февраля японским патрульным самолетом P-3C, сделаны фотоснимки.

Отмечалось, что оба судна стояли рядом друг с другом и были связаны тросами, "поэтому существует вероятность, что они были вовлечены в некую деятельность". На основании тщательного анализа, правительство Японии полагает, что они могли проводить передачу товаров с корабля на корабль что запрещено санкциями СБ ООН. Принадлежность второго судна пока не подтверждена. На борту судна изображены несколько китайских иероглифов, которые читаются как "минь нин дэ ю" и означают "нефть, город Ниндэ провинции Фуцзянь".

"Китай считает этот случай крайне важным и проводит соответствующее расследование, Пекин всегда строго и в полной мере выполняет резолюции СБ ООН, а также исполняет свои международные обязательства", — заявил дипломат.

По его словам, "что касается предположительного нарушения резолюций СБ ООН со стороны китайских физических или юридических лиц, Пекин намерен надлежащим образом серьезно рассмотреть эти случаи в соответствии с законодательством страны, основываясь на неопровержимых доказательствах".

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