В Китае из-за тумана образовалась пробка из восьми тысяч машин

25 февраля 2018 14:46 (UTC+04:00)

В городе Хайкоу китайской провинции Хайнань около 8 тыс. машин встали в пробку на подъезде к паромной переправе из-за тумана.

Об этом сообщает «Синьхуа», передает RT.

Уточняется, что десятки тысяч людей не могут добраться до материковой провинции Гуандун через пролив Цюнчжоу (Хайнань) уже несколько дней. Все три местных порта прекратили свою работу из-за погодных условий.

Ситуацию осложняет то, что остров, по информации местных властей, с 15 по 21 февраля посетили более 90 тыс. автомобилей с 400 тыс. туристов по случаю китайского Нового года.

Остров Хайнань является одним из наиболее популярных у жителей Китая направлений во время новогодних каникул.

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