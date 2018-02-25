В Китае предложили снять ограничения на срок полномочий председателя Компартии

Центральный комитет КП Китая выдвинул в воскресенье предложение удалить из Конституции страны пункт, в котором обозначено, что председатель и вице-председатель КНР "могут занимать свои посты не более двух сроков подряд", сообщило агентство Синьхуа, передает РИА Новости.



Если это предложение будет рассмотрено и принято, тогда нынешний лидер страны Си Цзиньпин сможет остаться на своем посту не только на ближайшие пять лет, но и дольше.

Помимо этого ЦК КПК предложил внести идеи председателя КНР Си Цзиньпина о развитии социализма с китайской спецификой в новую эпоху в текст конституции государства. В октябре прошлого года по итогам 19-го съезда КПК в Пекине идеи нынешнего лидера КНР были внесены в устав Компартии Китая после единогласной поддержки на голосовании.

Заявление о предложении ЦК поступило после заседания Политбюро ЦК КПК, которое прошло в субботу. А в понедельник в Пекине начнется трехдневный пленум ЦК КПК, где будут обсуждаться предложения по изменению конституции и других документов, которые следует вынести на голосование в ходе ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Нынешний лидер КНР занял свой пост в 2012 году и согласно действующей конституции должен оставаться на посту до 2023 года.

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