Мост Сянган-Чжухай-Аомэнь - фотохроника проекта

26 февраля 2018 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все основные работы по строительству 55-километрового моста Сянган-Чжухай-Аэмэнь - самого длинного моста через море в мире - уже завершены и прошли проверку со стороны надлежащих ведомств.

Подготовка к строительству моста продолжалась шесть лет, а собственно строительные работы - восемь лет. Среди основных объектов, которые входят в проект, - основная часть моста /протяженность - 22,9 километра/, 6,7-километровый тоннель и искусственый остров.

После официального введения в эксплуатацию мост Сянган-Чжухай-Аомэнь позволит сократить время в пути от САР Сянган до города Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай) с трех часов до 30 минут.

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