Китай строит крупнейший в Азии грузовой авиатерминал

БАКУ /Trend/ - Китай приступает к строительству крупнейшего в Азии грузового авиатерминала, пишет новостная служба CNS.

Он будет располагаться в городе Эчжоу неподалеку от административного центра провинции Хэбэй – Уханя.

Проект стоимостью 5,9 миллиарда долларов одобрен Госсоветом КНР. Новый аэропорт будет ежегодно обслуживать 3,3 миллиона тонн грузов и 1,5 миллиона пассажиров. Он будет располагать двумя взлетно-посадочными полосами длиной 3600 метров каждая.

Половина стоимости проекта (три миллиарда долларов) будет профинансирована одной из крупнейших китайских служб доставки SF. За это новый аэропорт в Эчжоу уже неофициально окрестили в честь этой службы.

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