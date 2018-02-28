Китай наладил научно-техническое сотрудничество со 158 странами

Китай наладил сотрудничество со 158 странами по научно-техническим проектам и принял участие более чем в 200 международных организациях и многосторонних механизмах в научно-технической области, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на министра науки и технологий КНР Вань Гана.

В этой сфере прорывы также были достигнуты в сотрудничестве внутренних районов страны с Сянганом, Аомэнем и Тайванем, подчеркнул министр на пресс-конференции Пресс-канцелярии Госсовета КНР.

В 2017 году число китайцев, являвшихся исполнительными членами международных научно-технических организаций, составило 280 человек, что почти на 70 процентов больше, чем в 2016 году. При этом около половины из них заняли или займут посты президента или вице-президента соответствующих организаций, свидетельствуют данные Китайского научно-технического общества.

Вопросам научно-технического сотрудничества уделялось много внимания во время Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" в Пекине, Ханчжоуского саммита G20 и Сямэньского саммита БРИКС, отметил Вань Ган.

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