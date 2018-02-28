МИД: Китай поддерживает усилия Пакистана в борьбе с терроризмом

Китай заявил о поддержке борьбы Пакистана против терроризма, призвав международное сообщество объективно и справедливо относиться к антитеррористическим усилиям этой страны, сообщает агентство Синьхуа.

Правительство и народ Пакистана внесли огромный вклад и принесли множество жертв в борьбе с терроризмом, а также приложили огромные усилия как в наземных операциях, так и в борьбе с терроризмом в финансовом секторе, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан на очередной пресс-конференции.

Он призвал мировое сообщество воздержаться от предвзятой критики Пакистана.

Китай, будучи всепогодным партнером Пакистана по стратегическому сотрудничеству, продолжит наращивать контакты и координацию с этой страной в борьбе с терроризмом, констатировал представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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