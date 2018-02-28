Гонконгская байкшеринговая компания покинула французский рынок из-за нанесенного ей ущерба (ФОТО)

28 февраля 2018 21:45 (UTC+04:00)

Гонконгская компания Gobee 24 февраля объявила о принятии решения покинуть рынок Франции, так как велосипеды компании подверглись кражам и вандализму, и Gobee уже не сможет продолжать свою деятельность во этой стране, сообщает онлайн-издание «Жэньминь жибао» со ссылкой на французское информационное агентство AFP.

По сообщению Gobee, в Париже было выпущено 2000 велосипедов указанной компании, а во всей Франции количество ее клиентов составляло порядка 15 тысяч человек. С декабря прошлого года и по январь текущего порча велосипедов стала, своего рода, развлечением для несовершеннолетних подростков. В целом, было украдено более 1000 велосипедов, 3400 велосипедов были испорчены и еще 6500 нуждались в ремонте.

В связи со сложившейся ситуацией, компания Gobee была вынуждена покинуть французский рынок: «Мы с сожалением и разочарованием видим, что поведение некоторых людей не дало развиться такому замечательному и перспективному проекту, и у нас нет другого выхода, кроме как прекратить нашу работу во Франции».

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Azernews Newspaper
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