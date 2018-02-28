Что ожидать от нынешних "двух сессий" в Китае?

В ходе предстоящих «двух сессий» в этом году впервые будет представлен новый состав депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и членов Всекитайского Комитета Народного Политического Консультативного Совета Китая (ВК НПКСК), сообщает онлайн-издание «Жэньминь жибао».

Кроме «новых лиц», в ходе «двух сессий» в этом году будет избран новый «политический состав», вместе с этим, будут предложены институциональные реформы, утверждены новые цели развития, а также будет завершен процесс внесения поправок в Конституцию и создания новой антикоррупционной структуры.

Новый образ «двух сессий»

К настоящему времени выбрано 2 980 депутатов ВСНП нового созыва, более 2200 – новые депутаты, что составляет 75 процентов. В списке свыше 2 000 членов НПКСК нового созыва, более половины – новые члены.

Кроме этого, согласно практике, официальные представителя ВСНП и ВК НПКСК встретятся с представителями зарубежных и китайских СМИ, их реакция на актуальные вопросы привлекает внимание ведущих мировых средств массовой информации.

Новый политический состав

После окончания «двух сессий» новый политический состав придет к власти в Китае. Согласно практике, по окончании сессии ВСНП премьер Госсовета КНР нового созыва встретится с китайскими и иностранными журналистами, а также ответит на их вопросы.

Институциональные реформы

В ходе заседания Политического Бюро ЦК КПК было принято решение, согласно которому одной из тем на Третьем пленарном заседании ЦК КПК 19-го созыва стал «Проект по углублению реформирования партийных и государственных институтов».

Для реформирования государственных органов необходимо одобрение ВСНП. Это означает, что этот вопрос станет одной из важных тем в ходе предстоящих «двух сессий».

Новые цели развития

Для тех, кто следит за развитием китайской экономики, одним из самых важных сигналов в ходе «двух сессий» станут цели экономического развития страны в последующие пять лет, которые будут прописаны в Докладе о работе правительства. На фоне стремления к высококачественному развитию в строительстве модернизированной экономической системы, основное внимание привлекает ряд целей в экономическом и социальном развитии, которые будут утверждены в 2018 году.

Внесение поправок в Конституцию

В ходе заседания ПК ВСНП в конце января было принято решение о рассмотрении проекта внесения поправок в Конституцию КНР на Первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Ранее, на Втором пленарном заседании ЦК КПК 19-го созыва были выдвинуты общие требования по изменению Конституции, было подчеркнуто, что в новую эпоху необходимо придерживаться и развивать социализм с китайской спецификой, предоставить конституционную гарантию для осуществления целей «двух столетий», а также китайской мечты по национальному возрождению.

Дйствующая конституция КНР была принята в 1982 году, поправки были внесены в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах. Нынешние поправки будут внесены спустя 14 лет.

Утверждение Национальной надзорной комиссии

В начале 2017 года на Седьмом заседании Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК был обнародован «график»: планируется, что в ходе Первой сессии ВСНП 13-го созыва будет принят Закон по контролю, утверждена Национальная надзорная комиссия, а также сформирован новый состав членов Комиссии.

Ранее, прошло два рассмотрения проекта Закона по контролю, рассмотрение продолжится в ходе Первой сессии ВСНП 13-го созыва.

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