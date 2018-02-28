China Mobile объявила о строительстве крупнейшей в мире испытательной сети 5G

Китайская компания-оператор сотовой связи China Mobile (CMCC) объявила о строительстве самой большой по масштабу в мире испытательной сети 5G под руководством правительства и официально опубликовала план испытания 5G в 2018 году.

Об этом сообщает онлайн-издание «Жэньминь жибао».

Согласно плану, проверка внешнего поля пройдет в пяти городах: Ханчжоу, Шанхай, Гуанчжоу, Сучжоу и Ухань, в каждом из них построят более ста базовых станций для 5G. Ещё в 12 городах, таких как Пекин, Чэнду, Шэньчжэнь и др., пройдут показательные демонстрации услуг и пользования 5G.

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