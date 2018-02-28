Атомная энергетика Китая станет крупнейшей в мире

28 февраля 2018 20:11 (UTC+04:00)

Китай, по мере развития выработки электрической энергии на АЭС, в будущем вытеснит США в мировом лидерстве по объему производства атомной энергии, цитирует агентство Синьхуа главу Международного энергетического агентства Фатиха Бирола

Американский финансовый информационный портал MarketWatch пишет в одной из своих статьей со ссылкой на Бирола, что “одна треть строящихся атомных энергетических установок по всему миру находится в Китае”. По предварительным подсчетам, к 2030 году Китай опередит США и займет первое место по объему производства атомной энергии.

Как показывают данные на сайте Международного энергетического агентства, за 2016 год ядерная энергия заняла два процента в энергобалансе Китая. По предварительным подсчетам, к 2040 году данный показатель достигнет четырех процентов.

Как рассказал Бирол, с 60-х годов прошлого века США остаются мировым лидером в сфере ядерной энергетики. Однако незначительное увеличение мощностей атомных энергетических установок и отсутствие продления сроков эксплуатации действующих АЭС могут привести к тенденции спада в развитии ядерной энергетики страны.

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