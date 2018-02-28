Шестой отряд миротворческой полиции Китая в Южном Судане вернулся домой (ФОТО)

28 февраля 2018 20:24 (UTC+04:00)

Шестой отряд миротворческой полиции Китая в Южном Судане завершил годовую миротворческую миссию и приземлился в международном аэропорту Сяошань города Ханчжоу провинции Чжэцзян (Восточный Китай), сообщает агентство Синьхуа.

Шестой отряд миротворческой полиции Китая в Южном Судане в составе семи человек был отдельно сформирован Управлением общественной безопасности провинции Чжэцзян. Отряд с февраля прошлого года выполнял задачи в южносуданской столице Джубе и районе Вау.

За время миротворческой миссии шестой отряд выполнял задачи по патрулированию в лагерях беженцев, сопровождению гуманитарной помощи и охране общественного порядка. Он продемонстрировал высокую профессиональную компетентность китайской миротворческой полиции.

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