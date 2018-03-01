В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля Geely Atlas (ФОТО)

Продажи белорусско-китайского автомобиля Geely Atlas официально стартовали в России. Этому событию была посвящена состоявшаяся в Москве презентация кроссовера, передает БЕЛТА.

"Трудно научиться производить автомобили, но еще труднее научиться их продавать", - сказал журналистам первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский.

Тем не менее, сообщил он, уже более 20 российских дилеров подписали соглашения о продажах произведенных в Беларуси на заводе "БЕЛДЖИ" машин. Первый замминистра напомнил, что мощности предприятия рассчитаны на выпуск 60 тысяч автомобилей в год с перспективой расширения производства до 120 тысяч.

В Беларуси проводится большая работа по локализации производства Geely Atlas. В частности, автомобили уже оснащаются белорусскими шинами, решаются вопросы производства в Беларуси силовых установок, радиаторов, мостов и других комплектующих. "Это позволит сделать автомобиль конкурентоспособным на рынке", - убежден первый замминистра промышленности. Автомобили марки Geely занимают третье место по продажам среди кроссоверов Китая.

Поэтому, как отмечалось на презентации, начало продаж Geely Atlas в России - одно из самых ожидаемых событий на российском автомобильном рынке. Во время мероприятия была названа и цена, по которой будут продаваться в России выпущенные в Беларуси машины. Она составит от 1,03 миллиона до 1,49 миллиона российских рублей в зависимости от комплектации и модели двигателя. Белорусско-китайское СЗАО "БЕЛДЖИ", выпускающее автомобили под маркой Geely, создано в 2011 году. В феврале 2013 года на предприятии была собрана первая машина.

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