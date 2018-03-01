В Китае начнется строительство крупнейшего в Азии грузового аэропорта

Согласно информации на официальном сайте правительства Китая (www.gov.cn), Государственный совет КНР и Военный совет ЦК КПК дали официальное согласие на строительство гражданского аэропорта в городе Эчжоу провинции Хубэй.

Данный аэропорт в обиходе называется аэропортом «Шуньфэн» (SF Express). Согласие со стороны Госсовета и Военного совета ЦК КПК является ключевым разрешением для его строительства и в то же время обозначает, что SF Express станет первой в Китае компанией курьерской доставки, обладающей собственным аэропортом. После завершения строительства, аэропорт «Шуньфэн» станет крупнейшим в Азии и четвертым крупнейшим в мире собирательно-распределительным центром для авиационных грузовых перевозок.

Как стало известно, аэропорт «Шуньфэн» не только сможет принимать и отправлять ветки пассажирских перевозок, но и в то же время ориентирован как узел грузовых перевозок. Системы рулежных дорожек аэропорта спроектированы по тем стандартам, чтобы довести пассажирооборот и грузооборот аэропорта к 2030 году до 1,5 млн человек и 3,3 млн тонн соответственно. А с помощью инфраструктуры в терминалах и перевалочных пунктах станет возможным увеличить к 2025 году пассажирооборот и грузооборот до 1 млн человек и 2,45 млн тонн соответственно.

Как гласит документ «Согласие Государственного совета КНР и Военного совета ЦК КПК на строительство гражданского аэропорта в городе Эчжоу провинции Хубэй», в строительство данного аэропорта будет вложено в общей сложности 37,26 млрд юаней инвестиций. Среди них инжиниринговые затраты составляют 18,36 млрд юаней. Средства будут собраны правительством провинции Хубэй совместно с ООО “Шэньчжэнь Шуньфэн Тайсэнь”.

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР и Администрация гражданской авиации КНР перечислят инвестиции из бюджетов центральных властей, а также фонда развития гражданской авиации для поддержки осуществления аэропортом «Шуньфэн» пассажирских перевозок. Инжиниринговые затраты на строительство перевалочных пунктов составляют 13,5 млрд юаней. А строительство базы компании «Шуньфэн» будет стоить 4,62 млрд юаней. Оставшиеся две части средств будут собраны самой компанией.

Как заметили в компании «Шуньфэн», вложение инвестиций в строительство данного аэропорта оптимизирует ее сеть авиалиний, будет способствовать развитию операций, а также усилит международную конкурентоспособность компании.

Авиакомпания SF Airlines сформировалась в 2009 году и обладает 42 грузовыми самолетами, такими как B737, B757 и B767.

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