Китай превращается в крупнейшую в мире производственную базу по строительной технике (ФОТО)

5 марта 2018 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Строительный кран весом четыре тысячи тонн за пять часов увеличил здание на 4,5 метра, 12 гигантских линий по производству цемента с ежедневным объемом в 15 тысяч тонн, за 40 минут корабль проплывает через плотину…благодаря мощной системе оборудования и инфраструктурной технике Китай постоянно обновляет рекорды и потрясает мир.

По сообщению Центрального телевидения Китая, КНР уже стала крупнейшей в мире базой по производству строительных машин, страна способна производить строительную технику в разных сферах. Среди 50 сильнейших в мире предприятий по строительной технике 12 – китайских, КНР занимает первое место по этому показателю.

В условиях сложного вопроса строительства в мире китайское оборудование полностью отвечает всем необходимым критериям. Эта автомобильная насосная установка в 47 метров в длину, в ней использована супермощная сталь собственной китайской разработки, прочность достигает 1800 мегапаскаль. В настоящее время только четыре страны мира могут производить такую автомобильную насосную установку.

Китай, который переживает крупнейшую урбанизацию в истории человечества, постоянно находится в поисках более экологичного, безопасного и высокоэффективного способа освоения небесного пространства. Это первый китайский "воздушный строительный кран" нового поколения, он особенно эффективен в строительстве высоких зданий. Благодаря этому чудо-устройству 70 процентов небоскребов выше 300 метров в мире построены Китаем.

Механический погрузчик является важным показателем инженерно-строительной мощи государства. Это высокогорный погрузчик китайской разработки с мощными характеристиками, грузоподъемность каждый час может достигать до 1400 тонн.

Проходческий комбайн китайской разработки, которого называют "подземным авианосцем", достигает 230 метров в длину, диаметром в 7 метров. Он позволил решить мировые проблемы, которые существовали в горной промышленности. Тоннелепроходческий щит, произведенный Китаем, уже полностью завершил исторический переход от технологий к рынку, получил две трети доли рынка.

Кроме этого, Китай произвел крупнейший в мире гусеничный кран весом 4000 тонн, самый длинный в мире бетононасос (101 метр), самый большой в мире вращающийся башенный кран весом 5200 тонн. Вся эта техника позволила Китаю выйти на передовые позиции в мире. Строительные машины, которые производит КНР, не только продвигает страну вперед, но и помогает решать проблемы мирового уровня в строительстве. Таким образом, Китай постепенно превращается в важную силу в инфраструктурном строительстве в мире.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Экспериментальное высокогорное лесоводство на научной базе в Нагчу (ФОТО)
Китай 20:26
Традиционный фестиваль народностей мяо и дун в Жуншуй-Мяоском автономном уезде (ФОТО)
Китай 20:20
Сильные снегопады прошли в провинции Хэйлунцзян (ФОТО)
Китай 20:12
Представитель сессии ВСНП Китая: инициатива "Пояс и путь" принесла плодотворные результаты
Китай 20:04
Последний день празднований тибетского Нового года в монастыре Гонггар Чеде (ФОТО)
Китай 20:02
Первый в Китае сверхгабаритный грузовой пароход совершил первый рейс (ФОТО)
Китай 19:49
Партийная группа Всекитайского собрания призвала к претворению в жизнь духа пленума Компартии
Китай 19:27
Объем заграничного туризма в Китае превысил 130 млн. человек (ФОТО)
Китай 19:15
Восприятие инициативы "Пояс и путь" как геостратегического орудия является неверным - Всекитайское собрание
Китай 18:41
Ма Хуатэн стал самым состоятельным китайцем по рейтингу "Хужунь"
Китай 16:00
Ли Кэцян: За 5 лет функционирование китайской экономики поддерживалось в рациональном диапазоне
Китай 15:16
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2023 году
Энергетика 12:36
Китай разрабатывает новый закон о поощрении и защите иностранных инвестиций
Китай 12:14
В 2018 году оборонный бюджет Китая увеличится на 8,1%
Китай 11:11
Китай будет контролировать программу "Один пояс - один путь"
Китай 10:25
Дефицит бюджета Китая составит 2,6% ВВП
Бизнес 07:25
Китай нарастит военные расходы
Другие страны 06:34
Китайские законодатели проголосуют за поправки к конституции 11 марта
Китай 4 марта 08:35