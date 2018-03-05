Китай превращается в крупнейшую в мире производственную базу по строительной технике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительный кран весом четыре тысячи тонн за пять часов увеличил здание на 4,5 метра, 12 гигантских линий по производству цемента с ежедневным объемом в 15 тысяч тонн, за 40 минут корабль проплывает через плотину…благодаря мощной системе оборудования и инфраструктурной технике Китай постоянно обновляет рекорды и потрясает мир.

По сообщению Центрального телевидения Китая, КНР уже стала крупнейшей в мире базой по производству строительных машин, страна способна производить строительную технику в разных сферах. Среди 50 сильнейших в мире предприятий по строительной технике 12 – китайских, КНР занимает первое место по этому показателю.

В условиях сложного вопроса строительства в мире китайское оборудование полностью отвечает всем необходимым критериям. Эта автомобильная насосная установка в 47 метров в длину, в ней использована супермощная сталь собственной китайской разработки, прочность достигает 1800 мегапаскаль. В настоящее время только четыре страны мира могут производить такую автомобильную насосную установку.

Китай, который переживает крупнейшую урбанизацию в истории человечества, постоянно находится в поисках более экологичного, безопасного и высокоэффективного способа освоения небесного пространства. Это первый китайский "воздушный строительный кран" нового поколения, он особенно эффективен в строительстве высоких зданий. Благодаря этому чудо-устройству 70 процентов небоскребов выше 300 метров в мире построены Китаем.

Механический погрузчик является важным показателем инженерно-строительной мощи государства. Это высокогорный погрузчик китайской разработки с мощными характеристиками, грузоподъемность каждый час может достигать до 1400 тонн.

Проходческий комбайн китайской разработки, которого называют "подземным авианосцем", достигает 230 метров в длину, диаметром в 7 метров. Он позволил решить мировые проблемы, которые существовали в горной промышленности. Тоннелепроходческий щит, произведенный Китаем, уже полностью завершил исторический переход от технологий к рынку, получил две трети доли рынка.

Кроме этого, Китай произвел крупнейший в мире гусеничный кран весом 4000 тонн, самый длинный в мире бетононасос (101 метр), самый большой в мире вращающийся башенный кран весом 5200 тонн. Вся эта техника позволила Китаю выйти на передовые позиции в мире. Строительные машины, которые производит КНР, не только продвигает страну вперед, но и помогает решать проблемы мирового уровня в строительстве. Таким образом, Китай постепенно превращается в важную силу в инфраструктурном строительстве в мире.

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