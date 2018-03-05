Партийная группа Всекитайского собрания призвала к претворению в жизнь духа пленума Компартии

БАКУ /Trend/ - Партийная группа Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 12-го созыва в пятницу провела заседание, посвященное изучению духа третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва.

Заседание прошло под председательством председателя ПК ВСНП 12-го созыва Чжан Дэцзяна. Согласно заявлению, опубликованному по итогам заседания, на нем была подчеркнута необходимость добросовестного изучения и претворения в жизнь духа пленума и важной речи, с которой выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на пленуме.

На заседании была отмечена важность пленума во всестороннем укреплении руководства партии над работой во всех сферах, а также в сохранении и совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой.

Участники заседания высоко оценили преданность ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, первоначальной цели и миссии и достижение нового прогресса во всех областях деятельности партии и государства после первого пленума ЦК КПК 19-го созыва.

На заседании также была особо отмечена важность углубления реформ партийных и государственных структур, которые были названы важным политическим решением, принятым ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и значимым шагом, отвечающим потребностям развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

На заседании была подчеркнута важность подготовки к первой сессии ВСНП 13-го созыва для обеспечения превращения предложений партии в волю государства в соответствии с порядком, установленным законом.

Третий пленум ЦК КПК 19-го созыва прошел в Пекине 26-28 февраля.

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