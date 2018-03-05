Партийная группа Всекитайского собрания призвала к претворению в жизнь духа пленума Компартии

5 марта 2018 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партийная группа Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 12-го созыва в пятницу провела заседание, посвященное изучению духа третьего пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва.

Заседание прошло под председательством председателя ПК ВСНП 12-го созыва Чжан Дэцзяна. Согласно заявлению, опубликованному по итогам заседания, на нем была подчеркнута необходимость добросовестного изучения и претворения в жизнь духа пленума и важной речи, с которой выступил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин на пленуме.

На заседании была отмечена важность пленума во всестороннем укреплении руководства партии над работой во всех сферах, а также в сохранении и совершенствовании социалистического строя с китайской спецификой.

Участники заседания высоко оценили преданность ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, первоначальной цели и миссии и достижение нового прогресса во всех областях деятельности партии и государства после первого пленума ЦК КПК 19-го созыва.

На заседании также была особо отмечена важность углубления реформ партийных и государственных структур, которые были названы важным политическим решением, принятым ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, и значимым шагом, отвечающим потребностям развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху.

На заседании была подчеркнута важность подготовки к первой сессии ВСНП 13-го созыва для обеспечения превращения предложений партии в волю государства в соответствии с порядком, установленным законом.

Третий пленум ЦК КПК 19-го созыва прошел в Пекине 26-28 февраля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Экспериментальное высокогорное лесоводство на научной базе в Нагчу (ФОТО)
Китай 20:26
Традиционный фестиваль народностей мяо и дун в Жуншуй-Мяоском автономном уезде (ФОТО)
Китай 20:20
Сильные снегопады прошли в провинции Хэйлунцзян (ФОТО)
Китай 20:12
Представитель сессии ВСНП Китая: инициатива "Пояс и путь" принесла плодотворные результаты
Китай 20:04
Последний день празднований тибетского Нового года в монастыре Гонггар Чеде (ФОТО)
Китай 20:02
Первый в Китае сверхгабаритный грузовой пароход совершил первый рейс (ФОТО)
Китай 19:49
Объем заграничного туризма в Китае превысил 130 млн. человек (ФОТО)
Китай 19:15
Китай превращается в крупнейшую в мире производственную базу по строительной технике (ФОТО)
Китай 18:51
Восприятие инициативы "Пояс и путь" как геостратегического орудия является неверным - Всекитайское собрание
Китай 18:41
Ма Хуатэн стал самым состоятельным китайцем по рейтингу "Хужунь"
Китай 16:00
Ли Кэцян: За 5 лет функционирование китайской экономики поддерживалось в рациональном диапазоне
Китай 15:16
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2023 году
Энергетика 12:36
Китай разрабатывает новый закон о поощрении и защите иностранных инвестиций
Китай 12:14
В 2018 году оборонный бюджет Китая увеличится на 8,1%
Китай 11:11
Китай будет контролировать программу "Один пояс - один путь"
Китай 10:25
Дефицит бюджета Китая составит 2,6% ВВП
Бизнес 07:25
Китай нарастит военные расходы
Другие страны 06:34
Китайские законодатели проголосуют за поправки к конституции 11 марта
Китай 4 марта 08:35