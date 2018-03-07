Госсовет Китая призвал приложить усилия к реформе, открытости и народному благосостоянию (ФОТО)

7 марта 2018 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник призвал приложить большие усилия по продвижению вперед реформы и открытости, содействию инновации, обеспечению устойчивого экономического развития и улучшению народного благосостояния.

Об этом сказал Ли Кэцян во время панельной дискуссии с депутатами Всекитайского собрания народных представителей от Гуанси-Чжуанского автономного района в рамках 1-й сессии ВСНП 13-го созыва.

Ли Кэцян подчеркнул, что необходимо планомерно вести работу в таких аспектах, как стабильный рост, реформа, урегулирование структуры, улучшение народного благосостояния и предотвращение рисков, руководствуясь идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Он сказал, что в свете 40-й годовщины проведения политики реформ и открытости местные правительства должны не только полностью осуществлять политические установки страны относительно реформы, но и принимать более эффективные меры по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в интересах предприятий и общественности.

Ли Кэцян также потребовал от местных правительств приложить больше усилий по обеспечению и улучшению благосостояния народа.

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Azernews Newspaper
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