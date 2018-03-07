МИД КНР отреагировал на визит специальной делегации президента Южной Кореи в КНДР

БАКУ /Trend/ - Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан накануне сделал заявление по итогам визита специальной делегации президента Республики Корея в КНДР.

Гэн Шуан сказал, что Китай отметил успехи визита специальной делегации южнокорейского президента в КНДР и приветствует этот шаг.

Гэн Шуан отметил, что Китай всегда поддерживает улучшение отношений между Севером и Югом Корейского полуострова, выступает за сохранение путем диалога и консультаций законных интересов каждой из сторон, в частности в вопросах безопасности, содействует процессу денуклеаризации полуострова.

"Мы считаем, что это отвечает общим интересам всего народа полуострова и соответствующих сторон, а также способствует миру и стабильности в регионе", -отметил он.

Гэн Шуан выразил надежду, что Север и Юг полуострова реализуют соответствующие договоренности и продолжат продвигать примирение и сотрудничество.

Он также выразил надежду, что соответствующие стороны, пользуясь случаем, пойдут навстречу друг другу и приложат совместные усилия для поощрения денуклеаризации полуострова и политического урегулирования ядерной проблемы. Китай намерен продолжать играть в этом конструктивную роль.

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