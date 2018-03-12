Китайская импортная ярмарка - "хоровое пение" с участием всех стран - министр коммерции КНР

12 марта 2018 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китайская международная импортная ярмарка является глобальным мероприятием, инициатором которого выступает Китай, и в ней будут участвовать многие международные организации и страны, поэтому она представляет собой не "соло", а "хоровое пение" с участием всех стран.

Об этом заявил накануне министр коммерции КНР Чжун Шань на пресс-конференции в рамках первой сессии ВСНП 13-го созыва.

В качестве одного из четырех главных международных мероприятий, которые запланированы в Китае в 2018 году, первая Китайская международная импортная ярмарка пройдет 5-10 ноября 2018 года в Шанхае. В будущем она будет проводиться ежегодно, сообщил Чжун Шань.

По его словам, проведение Китайской международной импортной ярмарки - это важное решение, принятое ЦК КПК для продвижения высокоуровневой открытости, важный шаг для открытия китайского рынка всему миру, практическое действие в поддержку экономической глобализации и торговой либерализации. Проведение этого мероприятия также демонстрирует решимость и уверенность Китая в своей открытости, добавил он.

Говоря о подготовке к ярмарке, Чжун Шань сообщил, что в настоящее время интенсивно ведется подготовительная работа по всем направлениям, а число заявок на участие в ярмарке превзошло ожидания.

По сообщению министра, в рамках ярмарки пройдут выставка образа государств и товарная выставка предприятий. Предполагается, что 150 тысяч отечественных и зарубежных закупщиков примут участие в ярмарке.

Согласно плану, в рамках ярмарки запланирован международный торговый форум "Хунцяо", в ходе которого участники форума обсудят новые тенденции развития международной торговли, а также выдвинут свои предложения для продвижения экономической глобализации и формирования мировой экономики открытого типа, сообщил Чжун Шань.

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