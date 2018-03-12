Поправки к Конституции КНР одобрены на I сессии ВСНП XIII созыва

БАКУ /Trend/ - Китайские депутаты накануне на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва путем голосования одобрили поправки к Конституции страны.

Законодатели на сессии согласились с тем, что внесение поправок в Конституцию, что отвечает чаяниям КПК и народа и одобряется как в самой партии, так и вне ее, имеет историческое значение для обеспечения процветания и прочной безопасности партии и страны.

Проект поправок в понедельник был представлен на рассмотрение на первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Пересмотр части Конституции является важным решением, принятым ЦК КПК с общей стратегической высоты неуклонного осуществления и развития социализма с китайской спецификой новой эпохи, заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин во время участия в групповом обсуждении делегации провинции Гуандун (Южный Китай) в рамках проходящей сессии ВСНП.

Изменения в основной закон страны вносятся впервые за последние 14 лет.

Первая Конституция КНР была принята в 1954 году. Действующая Конституция вступила в силу в 1982 году и претерпела изменения в 1988, 1993, 1999 и 2004 годах.

Начавшаяся 40 лет назад политика реформ и открытости достигла поразительного прогресса, с ней связано внесение значительных изменений в Конституцию страны.

С 1988 по 1999 годы в Конституцию были внесены поправки, касающиеся реформы прав землепользования, правового статуса частной экономики, была включена теория строительства социализма с китайской спецификой, фраза "плановая экономика" была заменена фразой "социалистическая рыночная экономика", была вписана теория Дэн Сяопина.

Предыдущие изменения, внесенные в 2004 году, были направлены на защиту частной собственности и прав человека, в Конституции были закреплены важные идеи "тройного представительства".

Конституция КНР развивалась вместе с народной практикой строительства социализма с китайской спецификой под руководством КПК, указал проректор Китайского политико-юридического университета Ли Шучжун.

"Поправки адаптируют Конституцию в соответствии с духом времени путем включения новых достижений, опыта и требований к развитию партии и страны, поскольку социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху", - отметил он.

Конституционные изменения предлагаются либо ПК ВСНП, либо более чем одной пятой всех депутатов ВСНП, а затем требует одобрения двух третей или более депутатов ВСНП в ходе ежегодной сессии.

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