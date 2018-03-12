Си Цзиньпин акцентировал внимание на чистой и честной политической экосистеме

12 марта 2018 19:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель КНР Си Цзиньпин в прошлую субботу сделал акцент на чистой и честной политической экосистеме и призвал чиновников следовать принципу верховенства закона.

Выступая на панельной дискуссии с участием депутатов ВСНП от Чунцина в рамках первой сессии ВСНП 13-го созыва, Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем Центрального комитета Компартии Китая и председателем Центрального военного совета, сравнил политическую экосистему с природной средой, которая может быть легко загрязнена. Цена ее восстановления в случае разрушения будет огромной, отметил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что чистая и честная политическая экосистема является главным условием для защиты авторитета и единого централизованного руководства ЦК КПК, необходима для всестороннего устрожения внутрипартийного управления и выступает важной гарантией для выполнения целей реформ и развития.

Руководящие кадры должны сознательно нести свою ответственность и служить примером, сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин призвал их придерживаться закона, уважать Конституцию и выполнять свои служебные полномочия в рамках Конституции и закона, а также соблюдать партийную политическую дисциплину и политическую этику, защищать авторитет ЦК КПК и его единое централизованное руководство, на сто процентов реализовывать линию, курс, политику, решения и планы ЦК КПК.

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