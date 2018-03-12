Китай не хочет торговой войны с США - министр коммерции КНР

12 марта 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китай не хочет торговой войны с США и не начнет ее, но сможет справиться с любыми соответствующими вызовами и будет защищать национальные интересы и интересы китайского народа, заявил накануне министр коммерции КНР Чжун Шань.

В торговых войнах победителей нет, есть только катастрофические последствия для обеих стран и всего мира, сказал Чжун Шань на пресс-конференции в рамках первой сессии ВСНП 13-го созыва.

США в четверг официально объявили о введении 25-процентной пошлины на импорт стали и 10-процентной пошлины на импорт алюминия, которые на первоначальном этапе не распространяются на Канаду и Мексику. Согласно заявлению американской стороны, другие страны также смогут достичь таких результатов через переговоры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Китай построил центры продвижения и демонстрации сельскохозяйственных технологий в 14 странах Африки
Китай 19:48
Си Цзиньпин акцентировал внимание на чистой и честной политической экосистеме
Китай 19:41
Руководящая роль компартии подчеркнута в поправках к Конституции КНР
Китай 19:39
Рост розничной торговли через платформы трансграничной е-коммерции в Китае превысил 80%
Китай 19:27
Резервы инвалют Китая в основном сохраняются на стабильном уровне - Центробанк
Китай 19:17
Поправки к Конституции КНР одобрены на I сессии ВСНП XIII созыва
Китай 19:10
Количество регистраций китайских торговых марок стало самым большим в мире (ФОТО)
Китай 18:48
Китай надеется на позитивные результаты встречи лидеров Южной Кореи и КНДР
Китай 17:47
Китайские руководители акцентировали свое внимание на подъеме села и высококачественном развитии (ФОТО)
Китай 14:45
Китайская импортная ярмарка - "хоровое пение" с участием всех стран - министр коммерции КНР
Китай 12:42
Китай три года подряд лидирует по производству и продажам автомобилей на новых источниках энергии
Китай 11:47
Китай собирается разработать закон об иноинвестициях
Китай 11:20
Китай приветствует участие Японии в реализации инициативы "Пояс и путь"
Китай 10:45
В Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост
Китай 10:43
Ким Чен Ын хочет заключить мирный договор с США
В мире 08:27
Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Пхеньяне маловероятна, но не исключена - Белый дом
США 00:22
Китайские депутаты разрешили главе государства править бессрочно
Китай 11 марта 12:58
Президент Грузии совершит визит в США
Грузия 11 марта 11:30