Китай не хочет торговой войны с США - министр коммерции КНР

БАКУ /Trend/ - Китай не хочет торговой войны с США и не начнет ее, но сможет справиться с любыми соответствующими вызовами и будет защищать национальные интересы и интересы китайского народа, заявил накануне министр коммерции КНР Чжун Шань.

В торговых войнах победителей нет, есть только катастрофические последствия для обеих стран и всего мира, сказал Чжун Шань на пресс-конференции в рамках первой сессии ВСНП 13-го созыва.

США в четверг официально объявили о введении 25-процентной пошлины на импорт стали и 10-процентной пошлины на импорт алюминия, которые на первоначальном этапе не распространяются на Канаду и Мексику. Согласно заявлению американской стороны, другие страны также смогут достичь таких результатов через переговоры.

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