Geely планирует увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии

Китайский автопроизводитель Geely Holding Group планирует к 2020 году увеличить долю автомобилей на новых источниках энергии в объеме продаж компании до 90 процентов. Как передает агентство Синьхуа, об этом сообщил председатель правления компании, депутат ВСНП от провинции Чжэцзян (Восточный Китай) Ли Шуфу.

"Развитие авто на новых источниках энергии - это тенденция мирового автомобилестроения и обязательное условие для продолжительного развития экономики", - прокомментировал он.

Ли Шуфу напомнил, что китайское правительство, делая акцент на развитии этой отрасли, разработало целый ряд поощрительных мер.

Согласно данным Министерства промышленности и информатизации КНР, по итогам 2017 года в стране было выпущено 794 тысяч и продано 777 тысяч автомобилей на новых источниках энергии. По этим показателям Китай уже три года подряд занимает лидирующие позиции в мире.

Несмотря на множество трудностей в сфере развития автомобилей на новых источниках энергии, Geely планирует непрерывно расширять объем производства и стараться удовлетворить нужды потребителей, отметил Ли Шуфу.

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