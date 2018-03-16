Заключен первый официальный договор на участие в I Китайской международной импортной выставке

16 марта 2018 13:42 (UTC+04:00)

Организаторы I Китайской международной импортной выставки сообщили о заключении первого официального договора на участие в этом мероприятии, которое пройдет в Шанхае в ноябре нынешнего года. Его подписали с японской корпорацией Nachi, сообщает агентство "Синьхуа".

Nachi - одно из ведущих мировых предприятий производственного сектора, основная сфера деятельности корпорации в Китае - продажа промышленных роботов, продукции для машиностроительной промышленности, а также для производства автомобилей, работающих на новых источниках энергии.

Корпорация надеется с помощью предстоящего ЭКСПО еще более полно продемонстрировать своих роботов и технологии и получить фидбэк от клиентов, пожелания которых будут учтены при дальнейшем совершенствовании продукции, заявили в "дочке" Nachi в Шанхае.

На данный момент свыше 250 компаний подписали протоколы о намерениях участвовать в 1-й Китайской международной импортной выставке, сообщили ее организаторы.

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