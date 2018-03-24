Власти Китая будут пресекать искажение классических произведений искусства

24 марта 2018 18:45 (UTC+04:00)

Власти Китая намерены строго следить за тем, как в СМИ представлены классические художественные произведения, в связи с чем Главное государственное управление КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения (SAPPRFT) распространило распоряжение о запрете искажения, высмеивания и дискредитации классических произведений искусства, передает РИА Новости.

Информацию о новых правилах распространило агентство Синьхуа. Отмечается, что "ни один веб сайт не должен создавать или распространять контент, который порочит, искажает или высмеивает классические произведения литературы и искусства". Отмечается, что произведения не должны произвольно редактироваться, обрезаться, сопровождаться титрами, это же относится к радийным и телевизионным программам.

Перед тем как публиковать, к примеру, трейлеры к фильмам и другие анонсы, сайты должны убедиться, что они действительно отражают то, что будет в программе или фильме, трейлеры не должны вводить зрителя в заблуждение, давать ему правильное представление об аудиовизуальном продукте, а не привлекать заурядным контентом.

SAPPRFT требует от местных властей строго следить за отредактированными программами, роликами, фильмами, включая те, что загружаются в сеть обычными гражданами, и в случае необходимости удалять те, которые содержат искаженный контент. Также распоряжение обязывает продюсеров размещаемых в сети программ проверять квалификацию потенциальных поставщиков своего контента до заключения каких-либо соглашений, а также не работать с организациями без лицензии.

Главное государственное управление КНР по делам печати, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения в ближайшее время будет упразднено, вместо него в рамках реформы госорганов создадут государственное управление радиовещания и телевидения, которое будет в непосредственном подчинении у Госсовета КНР.

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