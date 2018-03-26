Китайская компания заинтересована производить совместно с Беларусью пожарную технику

26 марта 2018 14:20 (UTC+04:00)

Китайская компания Zoomlion заинтересована производить совместно с Беларусью пожарную технику. Об этом шла речь на встрече белорусской парламентской делегации, в состав которой входят члены Совета Республики, с руководством Zoomlion в городе Чанша провинции Хунань, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Во время встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества. Президент Zoomlion Чжан Синь Чунь проинформировал об основных направлениях деятельности компании. "Рассмотрены вопросы реализации совместного проекта по строительству завода спецтехники на территории Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Планируется, что инвестиции в него превысят $30 млн. На заводе будут выпускать строительную, коммунальную, сельскохозяйственную технику. Китайская сторона также выразила заинтересованность в совместном производстве пожарной техники", - рассказали в пресс-службе Совета Республики.

Кроме того, белорусская делегация встретились в Чанше с руководством компании CRCHI (China Railway Construction Heavy Industry). Во время переговоров президент CRCHI Лю Фейсиань заявил о заинтересованности развивать партнерство с предприятиями Беларуси. "Будем рады, если в Беларуси у нас появятся партнеры и мы сможем развивать взаимовыгодное сотрудничество",- сказал он.

CRCHI производит туннельные конструкции, оборудование и рельсовые системы для высокоскоростных железных дорог, а также спецтехнику и сельхозтехнику. Продукция экспортируется в США, РФ, Иран, Турцию и другие страны.

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