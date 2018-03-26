В Китае разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации на основе строения пчел

Китайские специалисты разрабатывают летательный аппарат (ЛА) изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчел, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на Китайский НИИ ракетных технологий (CALT).

Как сообщается на сайте CALT, разработчики данного ЛА намерены за счет изменяемой конфигурации снизить сопротивление в полете и таким образом повысить топливную эффективность.

По словам конструктора Ху Готуня, аэрокосмический ЛА, который будет вылетать за пределы атмосферы, при обратном вхождении в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного парения.

"Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно сгибаться и контролировать направление полета", - рассказал Ху Готунь.

На основании гибкого строения пчелиного брюшка специалисты CALT разработали для ЛА носовой обтекатель, который меняется на разных стадиях полета.

В ходе испытаний они обнаружили, что изменяющийся носовой обтекатель позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20 процентов.

"Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что в свою очередь имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка", - отметил Ху Готунь.

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