Таинственный спецпоезд из КНДР покинул пекинский вокзал

Спецпоезд из Северной Кореи, прибывший в Пекин накануне, во вторник отбыл с пекинского вокзала, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Поскольку на подобном поезде выезжали с визитами в Китай и Россию прежние лидеры КНДР, не исключается, что на этот раз мог совершить поездку в Пекин нынешний северокорейский руководитель Ким Чен Ын. Однако, как отмечает Киодо, пока неясно, был ли Ким Чен Ын в этом поезде. Если он действительно побывал в Китае, это был бы первый зарубежный визит лидера КНДР.

Ким Чен Ын пришел к власти после кончины его отца Ким Чен Ира в конце 2011 года.

Южнокорейские СМИ также предполагают, что в поезде из КНДР в Пекин могла съездить сестра Ким Чен Ына, его близкая помощница Ким Ё Чжон. По другим данным, которые приводит Киодо, Китай мог посетить формальный глава государства Ким Ен Нам.

Государственные СМИ КНР и Северной Кореи пока ничего не сообщают на этот счет.

По данным Киодо, во вторник вокруг государственной гостевой резиденции Дяоюйтай в Пекине усилили охрану. Утром в тот же день оттуда несколько автомобилей отправились в "силиконовую долину" Китая.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение саммита между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.

Япония, которая совсем недавно выступала против диалога с Пхеньяном из-за его ядерно-ракетной программы, резко изменила свою позицию на фоне развития событий вокруг КНДР и также не исключила проведения саммита с северокорейским государством.

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