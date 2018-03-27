Разведка Южной Кореи подтвердила визит Ким Чен Ына в Китай

Разведка Южной Кореи подтверждает, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно совершил 26-27 марта визит в Китай, прибыв в Пекин спецпоездом, сообщает южнокорейская газета "Чосон ильбо", передает РИА Новости.

"Китай действительно посетил Ким Чен Ын", — пишет газета, ссылаясь на высокопоставленный источник в разведорганах.

Ранее еще одна южнокорейская газета "Ханкёре симбун" на своем сайте также утверждала, что ей удалось установить, что на спецпоезде Китай посетил лидер КНДР.

"Ханкёре симбун" также утверждала, что 26 марта Ким Чен Ын в Пекине встретился с высокопоставленными деятелями Компартии Китая, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином.

Вместе с тем правительство Южной Кореи, выясняя ситуацию, официально пока не подтверждает этих сведений. Государственные СМИ Китая и КНДР пока ничего на этот счет также не сообщали.

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