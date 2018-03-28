Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Северную Корею, приглашение было принято. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой южнокорейские и японские СМИ.

«Необходимо укрепить стратегическое взаимопонимание, усилить единство и сотрудничество КНДР и Китая», - отметил Ким Чен Ын.

По данным китайского МИД, в свою очередь Си Цзиньпин пригласил северокорейского лидера ещё раз посетить Китай.

«Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай», - сказал председатель КНР.

Визит Ким Чен Ына и его супруги в Пекин состоялся с 25 по 28 марта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.