Си Цзиньпин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР

28 марта 2018 08:30 (UTC+04:00)

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Северную Корею, приглашение было принято. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой южнокорейские и японские СМИ.

«Необходимо укрепить стратегическое взаимопонимание, усилить единство и сотрудничество КНДР и Китая», - отметил Ким Чен Ын.

По данным китайского МИД, в свою очередь Си Цзиньпин пригласил северокорейского лидера ещё раз посетить Китай.

«Приглашаем секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу вновь посетить Китай», - сказал председатель КНР.

Визит Ким Чен Ына и его супруги в Пекин состоялся с 25 по 28 марта.

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