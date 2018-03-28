МИД КНР: США пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию

28 марта 2018 17:14 (UTC+04:00)

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сегодня прокомментировала высказывание представителя американских властей о том, что "эра экономического подчинения США уже завершилась". Она сообщила, что американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию, передает агентство Синьхуа.

На состоявшейся сегодня очередной пресс-конференции журналист спросил: согласно сообщениям, вице-президент США недавно заявил, что планируемые США новые меры по введению пошлин на экспортируемую из Китая продукцию подтверждают завершение эры экономического подчинения США. Министр торговли США заявил, что, в конечном итоге, по соответствующим вопросам будут вестись переговоры, а не войны. Как Вы прокомментируете это?

"Чем говорить, что "эра экономического подчинения США уже завершилась", лучше бы сказать, что американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию", - ответила Хуа Чуньин. По ее словам, американской стороне необходимо понимать, что в 21 веке международная торговля нуждается в правилах, а не в праве грубой силы.

Хуа Чуньин сообщила, что "в действительности Китай и США непрерывно ведут консультации по торгово-экономическим вопросам".

"У нас есть уверенность и возможности, чтобы в любой обстановке отстоять справедливые и законные интересы страны. Сейчас мяч на американской стороне, надеюсь, что американская сторона примет разумные и взвешенные решения и варианты", - сказала дипломат.

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Azernews Newspaper
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