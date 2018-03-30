Китай надеется, что Россия и США смогут решить противоречия путем диалога

30 марта 2018 15:25 (UTC+04:00)

Китай искренне надеется на то, что Россия и США смогут решить существующими между ними разногласия на основе взаимоуважения путем диалога, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя ответную высылку Россией американских дипломатов, передает РИА Новости.

Министерство иностранных дел России в четверг объявило 60 американских дипломатов персона нон грата и сообщило о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге, ответив тем самым на американское решение по российским дипломатам в связи с "делом Скрипаля".

"Мы обратили внимание на то, что вчерашнее решение правительства России – это продолжение событий, которые имели место быть в последнее время. Я хочу подчеркнуть, что Россия и США– постоянные члены Совета Безопасности ООН. Они несут особую ответственность за сохранение международного мира и безопасности. Мы искренне надеемся на то, что США и Россия смогут на основе взаимоуважения посредством переговоров решить существующие разногласия и проблемы", — сказал на брифинге Лу Кан.

Работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Власти США в связи с инцидентом в Солсбери объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН — 60 человек, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Кроме того, ряд стран ЕС и другие государства заявили о высылке российских дипломатов.

В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге. В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.

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