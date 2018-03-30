Китай успешно запустил два навигационных спутника "Бэйдоу-3" (ФОТО)

30 марта 2018 17:19 (UTC+04:00)

В пятницу Китай с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" /серия "Великий поход"/ вывел на орбиту два навигационных спутника "Бэйдоу-3", сообщает агентство Синьхуа.

Это седьмой и восьмой спутники "Бэйдоу-3", запущенные Китаем для спутниковой навигационной системы.

Запуск был произведен 30 марта в 01:56 по пекинскому времени с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань. После более чем трехчасового полета спутники успешно вышли на рабочие орбиты.

С учетом нынешнего запуска китайские ракеты-носители семейства "Чанчжэн" совершили 269 полетов.

Новые спутники и ракета-носитель "Чанчжэн-3Б" разработаны и изготовлены Институтом по изучению миниатюрных спутников "Microsat" при Академии наук Китая и Китайским исследовательским институтом ракетной техники соответственно.

Китай планирует к концу 2020 года создать полноценную навигационную систему "Бэйдоу", услуги которой будут охватывать весь земной шар.

К концу 2018 года данная система будет предоставлять услуги странам, расположенным вдоль "Пояса и пути".

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