Китай вводит повышенные пошлины на 128 товаров из США

Китай вводит пошлины на 128 импортируемых из США товаров, это решение следует рассматривать как ответ на недавние инициативы американской администрации, говорится в сообщении Министерства коммерции КНР, передает РИА Новости.

"Для защиты своих интересов и компенсации ущерба от принятых мер США Китай, начиная со 2 апреля, прекращает обязательства по снижению таможенных сборов на импортируемые из США 128 наименований товаров семи категорий", — сказано в документе.

В Министерстве уточнили, что увеличение пошлин произойдет на основании действующих тарифов, а их рост по отдельным пунктам может достигнуть 25%.

В конце марта президент США Дональд Трамп в подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По словам хозяина Белого дома, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.



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