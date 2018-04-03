В Китае появится новый вуз - Университет Сиху

3 апреля 2018 10:45 (UTC+04:00)

Министерство образования КНР одобрило создание Университета Сиху - негосударственного вуза, который в будущем должен войти в ряды институтов мирового уровня, ориентированных на научно-исследовательскую деятельность, сообщает агентство "Синьхуа".

Новый вуз, который расположен в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян на востоке Китая, будет делать акцент на фундаментальных научных исследованиях и подготовке специалистов инновационного характера.

Приоритетными сферами исследований для университета Сиху станут естественные науки, медицина и новейшие технологии.

По информации, университет будет в первую очередь готовить докторантов, но позже, в подходящее время, в нем появятся и программы бакалавриата.

Университет Сиху планирует в этом году принять всего 149 человек в докторантуру, 19 из которых уже были приняты.

Университет Сиху финансируется фондом и находится под управлением совета директоров.

Инициативу о создании этого университета впервые выдвинула группа ученых в 2015 году.

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