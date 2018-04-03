Беспилотный батискаф "Хайлун-11000" совершил погружение на глубину 2,6 тыс метров

БАКУ /Trend/ - Беспилотный батискаф «Хайлун-11000» совершил глубоководное испытательное погружение на глубину 2 605 метров, передает People's Daily.

«Хайлун-11000» добрался до глубины 2000 метров через 95 минут после начала погружения с китайского научно-исследовательского судна «Даян Ихао» в 10:30 по пекинскому времени. После проведения полной проверки состояния системы и функциональных испытаний рабочим персоналом «Хайлун-11000» смог погрузиться на глубину 2 605 метров. Батискаф успешно вернули на палубу в 14:15.

Руководитель проведения работ на «Хайлун-11000» Цуй Юньлу сказал, что батискаф функционировал стабильно в процессе испытания в открытом море. Как сообщает агентство «Синьхуа», научная команда также планирует выполнить испытания на погружение до 6000 метров, когда позволят условия моря.

31 марта в западной части Тихого океана прошли первые испытания в открытом море «Хайлун-11000», который рассчитан на погружение до 11 тысяч метров.

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