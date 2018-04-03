Китайские ученые изобрели уникальный "сердечный чип" (ФОТО)

3 апреля 2018 13:14 (UTC+04:00)

Научная группа под руководством профессора Чжао Юаньцзиня из лаборатории биоэлектроники Института биомедицинской инженерии при Юго-Восточном университете (Нанкин, провинция Цзянсу, Восточный Китай) изобрела "сердечный чип", способный менять цвета, сообщает агентство "Синьхуа".

Этот чип может имитировать пульсирование и сокращение клеток сердечной мышцы, находясь вне человеческого тела. В будущем подобная технология может заменить опыты над живыми организмами при изучении лечебного воздействия тех или иных медикаментов. Наблюдение за хамелеоном подсказало китайским ученым применить гель с особой оптической структурой, который они нанесли на клеточный микрочип.

Когда клетки сердечной мышцы расширяются и сокращаются, гель соответственно меняет свой цвет. После применения лекарств, просто взглянув на цвет чипа, исследователи могут судить об изменении пульса и об эффективности препарата.

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