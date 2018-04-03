В Китае заявили, что ценят вклад КНДР в процесс денуклеаризации

Китай ценит усилия КНДР по снижению напряженности на Корейском полуострове, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо в Пекине во вторник, передает РИА Новости.

"Китай ценит вклад КНДР в процесс денуклеаризации, а также важные усилия Северной Кореи по смягчению ситуации на Корейском полуострове, Пекин поддерживает [решение] Сеула и Пхеньяна, а также КНДР и США провести саммиты лидеров", — заявил Ван И, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД Китая.

Ван И также добавил, что Китай продолжит продвигать необходимость осуществления денуклеаризации и проведения мирных переговоров по решению проблемы Корейского полуострова.

Ли Ён Хо, в свою очередь, отметил, что КНДР готова поддерживать стратегические контакты с Пекином по вопросам, связанным c урегулированием на полуострове.

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