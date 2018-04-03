Китайцы простились с космической лабораторией "Тяньгун-1"

3 апреля 2018 17:24 (UTC+04:00)

Первая китайская космическая лаборатория "Тяньгун-1" ("Небесный дворец-1") сгорела в атмосфере над Тихим океаном. Китайцы простились с этой экспериментальной космической лабораторией, которая считается пионером будущей космической станции Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

"Тяньгун-1" повторно вошла в атмосферу примерно в 08:15 по пекинскому времени. Большинство частей летательного аппарата сгорели в атмосфере. Об этом сообщили в Канцелярии программы пилотируемых космических полетов Китая.

"Тяньгун-1" была запущена 29 сентября 2011 года с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. За время работы лаборатории на орбите к ней успешно пристыковались китайские космические корабли "Шэньчжоу-8", "Шэньчжоу-9" и "Шэньчжоу-10". Ее посетили шесть китайских космонавтов, включая двух женщин.

В июне 2013 года женщина-космонавт Ван Япин на борту "Тяньгун-1" прочла лекцию по физике студентам на Земле, что стимулировало общественный интерес к науке и изучению космоса.

"Тяньгун-1" находилась на службе в течение четырех с половиной лет, что на два с половиной года дольше проектного срока. Она стала важным этапом подготовки для размещения на орбите постоянной космической станции примерно в 2022 году.

"Важная роль "Тяньгун-1" войдет в историю космонавтики Китая. Она помогла нам получить ценный опыт в создании космической станции", - отметила заместитель главного конструктора Центра космонавтов Китая Хуан Вэйфэнь.

"Хотя "Тяньгун-1" была лишь переходной платформой между космическим кораблем и космической станцией, она стала ключевым шагом для Китая в освоении технологии стыковки космических аппаратов. Она также показала, что у китайцев появились технологии, позволяющие им долго находиться в космосе", - рассказала Бай Жуйсюе, бывшая журналистка в области космонавтики, а теперь директор-распорядитель компании по популяризации космической науки.

"Когда я находилась в Пекинском центре управления полетами в ноябре 2011 года для освещения стыковки "Шэньчжоу-8" и "Тяньгун-1", многие люди заплакали, увидев, как два космических аппарата, как две пылинки, летающие в просторах вселенной, соединились друг с другом. Это романс науки и технологии", - вспоминает Бай Жуйсюе.

"Тяньгун-1 воплотила космическую мечту миллионов китайцев. Хотя она предназначена только для тестирования технологий для космической станции, ее значение огромно", - отметил Мао Синьюань, обозреватель в сфере популяризации космической науки.

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