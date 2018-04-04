Китай опубликует список ответных мер на торговую политику США

4 апреля 2018 12:03 (UTC+04:00)

Власти Китая намерены "очень скоро" опубликовать собственный список возможных мер, которые могут быть реализованы в ответ на введение США новых пошлин в отношении китайских товаров. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает ТАСС.

"У США есть свой список, у Китая есть свой список. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше", - сказал он.

На вопрос о том, когда Китай объявит о новых ответных мерах в отношении США, дипломат отметил, что это произойдет в ближайшем будущем. "Очень скоро", - сказал он.

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