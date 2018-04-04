Китай ввел 25%-ые пошлины на автомобили и продукцию нефтехимии США

4 апреля 2018 12:24 (UTC+04:00)

Госсовет КНР в среду ввел 25%-ые пошлины на автомобили, продукцию нефтехимии, бобы - в общей сложности на 106 наименований американской продукции. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает ТАСС.

"Дата вступления в силу данного решения будет объявлена позже", - отмечается в заявлении ведомства.

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала во вторник список продукции из КНР, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25% пошлины. Эти действия вызвали резкое недовольство в Китае.

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