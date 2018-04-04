Замглавы МИД: Китай готов к торговой войне с США

Китай не хочет торговой войны с США, но если Вашингтон намерен воевать, то Пекин готов, заявил в среду заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь, передает РИА Новости.

"Мы только что объявили об ответных мерах. Они абсолютно взвешенные. Вы спросили о торговой войне, Китай не хочет торговой войны. В торговой войне не бывает победителей, но не боимся этой войны. Если кто-то хочет воевать с нами, то мы будем там", — заявил он на пресс-конференции.

При этом он подчеркнул, что Китай по-прежнему готов к диалогам и переговорам.

Ранее Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США, в ответ на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, на которые предлагается ввести новые пошлины.

Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция.

По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.

США ранее опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

США заявляют, что это только первый шаг в вопросе противодействия Китаю в области торговли. Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.

Президент США Дональд Трамп 23 марта подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет ввести ограничения в отношении продукции из Китая. Документ был принят по итогам начатого в августе прошлого года формального расследования против правительства КНР по нарушениям интеллектуальной собственности, а также несправедливой и дискриминационной политике трансфера технологий, проводившегося в соответствии со статьей 301 торгового акта 1974 года, которая позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути импортируемых товаров.

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