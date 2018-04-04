Китай разрабатывает зонд для измерения гравитационных волн

После того, как в 2016 году Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO заявила о первом обнаружении гравитационных волн, ученые продолжают следить за китайским планом зондирования гравитационных волн. Однако, широкая общественность проигнорировала факт того, что до этого плана научно-исследовательская группа Китая уже на протяжении 30 лет изучает измерение гравитационных волн. На днях корреспондент Центрального телевидения Китая взял интервью у ключевого специалиста программы по измерению гравитационных волн «Тяньцинь», академика Ло Цзюня.

Как сообщает People's Daily, в одном бомбоубежище в Ухане провинции Хубэй Лю Цзюнь с его группой разрабатывает зонд для измерения гравитационных волн. Еще в 1983 году Ло Цзюнь начал свои исследования в этом бомбоубежище.

Группа Ло Цзюня занималась исследованиями более 30 лет, позволив измерению гравитационных волн стать естественным научно-исследовательским направлением.

Член Академии наук Китая Ло Цзюнь отметил, что этот зонд размещен на трех спутниках на орбите в 10 тысяч километров от Земли, связан лазером. При гравитационных волнах, с одной стороны, пространство растягивается, с другой, сужается. Расстояние растяжения измеряется в пикометрах (размер одного атома). Этот аппарат в вертикальном положении напоминает арфу, а гравитационные волны являются «божественными руками», которые играют на арфе, поэтому этот проект называется «Тяньцинь», что в переводе означает «небесный цинь».

Ло Цзюнь уверен, что Китай может опередить подобный европейский проект LISA в выходе в космос к 2034 году.

В рамках программы «Тяньцинь» до 2030 года планируется запустить три спутника, сформировать систему измерения гравитационных волн в космосе для обнаружения гравитационных волн средней частоты.

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