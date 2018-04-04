Китай разрабатывает зонд для измерения гравитационных волн

4 апреля 2018 18:19 (UTC+04:00)

После того, как в 2016 году Лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO заявила о первом обнаружении гравитационных волн, ученые продолжают следить за китайским планом зондирования гравитационных волн. Однако, широкая общественность проигнорировала факт того, что до этого плана научно-исследовательская группа Китая уже на протяжении 30 лет изучает измерение гравитационных волн. На днях корреспондент Центрального телевидения Китая взял интервью у ключевого специалиста программы по измерению гравитационных волн «Тяньцинь», академика Ло Цзюня.

Как сообщает People's Daily, в одном бомбоубежище в Ухане провинции Хубэй Лю Цзюнь с его группой разрабатывает зонд для измерения гравитационных волн. Еще в 1983 году Ло Цзюнь начал свои исследования в этом бомбоубежище.

Группа Ло Цзюня занималась исследованиями более 30 лет, позволив измерению гравитационных волн стать естественным научно-исследовательским направлением.

Член Академии наук Китая Ло Цзюнь отметил, что этот зонд размещен на трех спутниках на орбите в 10 тысяч километров от Земли, связан лазером. При гравитационных волнах, с одной стороны, пространство растягивается, с другой, сужается. Расстояние растяжения измеряется в пикометрах (размер одного атома). Этот аппарат в вертикальном положении напоминает арфу, а гравитационные волны являются «божественными руками», которые играют на арфе, поэтому этот проект называется «Тяньцинь», что в переводе означает «небесный цинь».

Ло Цзюнь уверен, что Китай может опередить подобный европейский проект LISA в выходе в космос к 2034 году.

В рамках программы «Тяньцинь» до 2030 года планируется запустить три спутника, сформировать систему измерения гравитационных волн в космосе для обнаружения гравитационных волн средней частоты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Работы по электрификации высокоскоростной ж/д Ханчжоу - Хуаншань (ФОТО)
Китай 19:24
Премьер Госсовета КНР призвал усилить работу по защите экологии
Китай 19:04
По всему Китаю проходят мероприятия в память о павших героях (ФОТО)
Китай 19:02
Мобильные телефоны из материковой части Китая завоевывают тайваньский рынок (ФОТО)
Китай 18:40
Ван И: участие Си Цзиньпина в Боаоском азиатском форуме имеет огромное значение
Китай 18:13
Китай решительно выступает против плана США по введению дополнительных пошлин на китайские товары
Бизнес 17:39
Китай инициировал разбирательство в ВТО из-за новых пошлин США
Китай 16:32
Трамп заявил, что США проиграли торговую войну с Китаем много нет назад
США 16:07
Крупная китайская нефтехимическая корпорация намерена превратиться в "зеленое" предприятие к 2023 году
Энергетика 16:04
ЕС оценит торговые меры США против Китая на соответствие нормам ВТО
Европа 15:29
Кыргызстан и Китай намерены развивать сотрудничество в области здравоохранения
Кыргызстан 15:25
Замглавы МИД: Китай готов к торговой войне с США
Китай 13:30
Боаоский Азиатский форум – важная платформа, соединяющая Китай с миром
Китай 13:15
Китай и Зимбабве повышают отношения до уровня стратегического партнерства
Китай 12:37
Баку может стать крупным хабом на пути между Азией и Европой - посол Китая
Бизнес 12:33
Китай ввел 25%-ые пошлины на автомобили и продукцию нефтехимии США
Китай 12:24
Китай опубликует список ответных мер на торговую политику США
Китай 12:03
Си Цзиньпин: Казахстан имеет значительный авторитет на международной арене
Казахстан 09:26