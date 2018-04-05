Китай отреагировал на тарифные предложения США сдержанно - Минкоммерции

5 апреля 2018 16:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство коммерции КНР заявило, что Китай отреагировал на тарифные предложения США сдержанно.

"Я должен сказать, что мы были вынуждены принять ответные меры, и мы отреагировали сдержанно", - сказал заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь на пресс-конференции.

Китай в среду обнародовал список импортируемых из США товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины. Общая стоимость таких товаров составляет 50 миллиардов долларов США. В список вошли соевые бобы, автомобили и химическая продукция.

Данные меры были приняты после того, как администрация США обнародовала список китайских экспортных товаров на сумму 50 миллиардов долларов, в отношении которых планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины.

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