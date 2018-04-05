Премьер Госсовета КНР встретился с президентом Зимбабве

БАКУ /Trend/ - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян накануне в Доме народных собраний в Пекине провел встречу с прибывшим в Китай с государственным визитом президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

Ли Кэцян отметил, что Зимбабве является для Китая важным африканским партнером по сотрудничеству, и Китай намерен совместно с зимбабвийской стороной создавать новые формы сотрудничества, углублять сотрудничество в области строительства инфраструктуры, сельского хозяйства, производственных мощностей и человеческих ресурсов.

Правительство Китая поощряет коммерческое сотрудничество китайских предприятий с Зимбабве и намерено предоставлять Зимбабве посильную поддержку и помощь для социально-экономического развития этой страны.

Мнангагва заявил, что новое правительство Зимбабве работает над дальнейшим усилением традиционной дружбы с Китаем, укреплением взамного доверия между двумя странами, углублением взаимовыгодного сотрудничества в области торговли, экономики, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства и туризма.

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