Замминистра финансов КНР о введении дополнительных пошлин на американские соевые бобы

5 апреля 2018 19:22 (UTC+04:00)

Китай в среду опроверг политические мотивы контрмер, принятых в отношении импорта американских соевых бобов, после заявления США о готовности ввести дополнительные 25-процентные пошлины на китайские товары общей стоимостью 50 миллиардов долларов.

"Бизнес есть бизнес, - сказал заместитель министра финансов КНР Чжу Гуанъяо на пресс-конференции, - Мы должны, с учетом экономики, анализировать стоящие перед нами вызовы и варианты реагирования на них".

Таким образом чиновник ответил на вопрос журналиста о том, намерен ли Китай подорвать политическую базу президента США Дональда Трампа в сельскохозяйственных штатах путем поднятия на первое место соевых бобов в списке товаров, на которые будут введены дополнительные пошлины.

"Мы вынуждены разработать список, и имеются основания включить в него конкретные товары и установить их очередность", отметил он.

По его словам, США продали Китаю 62 процента от общего объема экспорта соевых бобов. По итогам 2017 года, в Китай было импортировано 32,85 миллиона тонн соевых бобов, при этом их доля в импорте данного вида бобовых в Китай достигла 34,4 процента.

Американские земледельцы могут получить выгоду от здоровых китайско-американских экономических отношений, тем не менее, объем импорта соевых бобов для Китая оказался чересчур большим, напомнил замминистра.

Китайские земледельцы подали петицию отраслевым ассоциациям, заявив о том, что субсидии американского правительства причинили ущерб китайским производителям соевых бобов, и Китаю необходимо уважать их требования, отметил он.

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Azernews Newspaper
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